Украинский журналист Суханов* и политолог Пивоваров пополнили список иноагентов в РФ

Министерство юстиции РФ пополнило список иностранных агентов, включив в него украинского (в прошлом российского) журналиста Алексея Суханова*, поэта Александра Смирнова* и политолога Юрия Пивоварова*. Согласно распоряжениям Минюста, соответствующие изменения в реестр иностранных агентов были внесены 23 мая 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Помимо них, в реестр иноагентов также внесены журналист Андрей Королёв*, экономист Дмитрий Некрасов*, правозащитник Ян Рачинский* и юрист-американист Игорь Слабых*.

Основанием для включения Алексея Суханова* в реестр стало распространение им недостоверной информации о политике и решениях российских властей, критика специальной военной операции на Украине, негативные высказывания в адрес граждан России, а также сотрудничество с иностранной организацией.

Дмитрий Некрасов*, в свою очередь, был включён в реестр за участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также иностранных и международных организаций, признанных нежелательными в России. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о действиях российских властей, взаимодействовал с другими иноагентами и проживает за пределами РФ.

А ранее министерство юстиции РФ добавило в реестр иностранных агентов видеоблогера Дмитрия Пуркина*, журналистку Ксению Лученко* и «Независимую ассоциацию врачей»*. Кроме того, в список включены движение «Европейский Петербург»*, организация «Земский съезд»*, правозащитница Лутфие Зудиева* и политолог Михаил Комин*.