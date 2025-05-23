Учёные детально просчитали ужасный сценарий «ядерной зимы» после возможной войны России и США

Если на планете произойдёт ядерная война, то человечество ждёт похолодание на долгие десятилетия вперёд. «Ядерная зима» лишит население Земли благоприятных условий для сельского хозяйства и ухудшит климат. К такому выводу пришли учёные из Университета штата Пенсильвания (PSU), их исследование опубликовано в статье журнала Environmental Research Letters (ERL).

Авторы решили спрогнозировать последствия возможной ядерной войны между Россией и США. Первым результатом такого противостояния станет гибель миллионов людей, затем около 150 тонн сажи поднимется в атмосферу после поражающего удара. Солнечный свет перестанет свободно достигать поверхности планеты, окутанной чёрным облаком. Температура резко упадёт на 15 градусов. Наступит «ядерная зима».

Исследователи уверены, что пройдут десятилетия до окончания холода, а значит под угрозой окажутся все растения. В качестве примера приводится кукуруза. Её производство из-за понижения температуры воздуха сократится на 80%. Такая судьба ждёт и другие культуры. Человечество ждёт массовый голод, остановится торговля, рухнет экономика, начнутся социальные потрясения. На восстановление сельскохозяйственной отрасли потребуется до 12 лет с момента возвращения температурного режима в норму, добавили авторы исследования.