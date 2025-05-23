Учёные детально просчитали ужасный сценарий «ядерной зимы» после возможной войны России и США
ERL: Учёные PSU раскрыл сценарий ядерной зимы в случае войны России и США
Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Если на планете произойдёт ядерная война, то человечество ждёт похолодание на долгие десятилетия вперёд. «Ядерная зима» лишит население Земли благоприятных условий для сельского хозяйства и ухудшит климат. К такому выводу пришли учёные из Университета штата Пенсильвания (PSU), их исследование опубликовано в статье журнала Environmental Research Letters (ERL).
Авторы решили спрогнозировать последствия возможной ядерной войны между Россией и США. Первым результатом такого противостояния станет гибель миллионов людей, затем около 150 тонн сажи поднимется в атмосферу после поражающего удара. Солнечный свет перестанет свободно достигать поверхности планеты, окутанной чёрным облаком. Температура резко упадёт на 15 градусов. Наступит «ядерная зима».
Исследователи уверены, что пройдут десятилетия до окончания холода, а значит под угрозой окажутся все растения. В качестве примера приводится кукуруза. Её производство из-за понижения температуры воздуха сократится на 80%. Такая судьба ждёт и другие культуры. Человечество ждёт массовый голод, остановится торговля, рухнет экономика, начнутся социальные потрясения. На восстановление сельскохозяйственной отрасли потребуется до 12 лет с момента возвращения температурного режима в норму, добавили авторы исследования.
Ранее учёные Новой Зеландии провели исследование и выяснили, какие страны смогут продолжить существование после ядерной войны между Россией и НАТО. Специалисты изучили варианты выброса пепла после взрывов и его влияние на производство сельскохозяйственной продукции. По их мнению, выживут только островные государства: Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова. Именно у этих стран будет возможность ведения сельскохозяйственной отрасли, несмотря на понижение температуры.