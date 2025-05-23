В Латвии впервые встретили енота и сразу его убили
В Латвии поймали и убили енота, который поднял на уши целый край
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В Балвском крае Латвии впервые официально подтверждено присутствие енота в дикой природе. Животное, ранее обнаруженное с помощью фотоловушек, было ликвидировано в соответствии с законодательством Европейского Союза, классифицирующим енотов как инвазивный вид.
По словам охотника Яниса Шакинса, получившего задание от Государственной службы леса по распоряжению Управления охраны среды, для отлова енота было получено разрешение на установку специальных ловушек. Он рассказал, что в качестве приманки использовал свежее мясо, а камеру установил так, чтобы она зафиксировала момент поимки. Вместо ожидаемого уведомления о движении, камера прислала фото с уже захлопнувшейся дверцей. Сначала он подумал, что это енотовидная собака, но оказалось, что в ловушку попался настоящий енот.
«Это первый официально добытый енот в Латвии. Самец был истощён и напуган. В соответствии с инструкциями Госслужбы леса и Управления охраны природы, животное было усыплено, а из него будет сделано чучело», — приводит его слова Medības.
До этого инцидента еноты в дикой природе Латвии не были официально зарегистрированы. Этот случай является первым свидетельством проникновения инвазивного вида на территорию страны. Еноты признаны в ЕС инвазивным видом, представляющим угрозу для местной экосистемы. Они характеризуются высокой адаптивностью, активностью, способностью разорять птичьи гнезда, распространять болезни (включая бешенство), а также вытеснять аборигенные виды, конкурируя за ресурсы и жизненное пространство.
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