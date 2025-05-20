Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 08:04

В дагестанском селе застрелили медвежонка, который вышел побегать на улицу

Mash Gor: В Дагестане застрелили медвежонка, который бегал по селу

В селе Ахты (Дагестан) неизвестные застрелили медвежонка. Косолапый не трогал людей, поэтому, за что его лишили жизни, на данный момент непонятно.

Как сообщает телеграм-канал Mash Gor, появление диких животных в Ахтах не является чем-то из ряда вон выходящим. Однако кто-то из жителей, опасаясь возможных последствий, совершил непоправимое — застрелил медвежонка. Отмечается, что косолапый просто бегал по дороге, не трогая людей. Возможно, малыш искал себе еду.

Медвежонок на улице. Видео © Telegram / Mash Gor

Убитое животное. Фото © Telegram / Mash Gor

Убитое животное. Фото © Telegram / Mash Gor

В настоящее время ведётся расследование данного происшествия с целью установления личности стрелявшего. В случае, если выяснится, что убитый медвежонок принадлежал к охраняемому виду, виновному может быть предъявлено обвинение в незаконной охоте, предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

«Действовать будем максимально гуманно»: Власти Подмосковья взяли на себя обязательство по лечению лосёнка
«Действовать будем максимально гуманно»: Власти Подмосковья взяли на себя обязательство по лечению лосёнка

Ранее сообщалось, что сбитому под Истрой лосёнку загипсовали задние лапки. Животного на скорости сбил пенсионер, а потом заявил, что не будет помогать малышу, которое испортило его машину. Лосёнок больше суток провёл на обочине, пока к нему на помощь не приехали волонтёры. Сейчас животное находится под наблюдением специалистов.

Обложка ©

Mash Gor

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Животные
  • ДТП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar