В дагестанском селе застрелили медвежонка, который вышел побегать на улицу

В селе Ахты (Дагестан) неизвестные застрелили медвежонка. Косолапый не трогал людей, поэтому, за что его лишили жизни, на данный момент непонятно.

Как сообщает телеграм-канал Mash Gor, появление диких животных в Ахтах не является чем-то из ряда вон выходящим. Однако кто-то из жителей, опасаясь возможных последствий, совершил непоправимое — застрелил медвежонка. Отмечается, что косолапый просто бегал по дороге, не трогая людей. Возможно, малыш искал себе еду.

Медвежонок на улице. Видео © Telegram / Mash Gor

Убитое животное. Фото © Telegram / Mash Gor

В настоящее время ведётся расследование данного происшествия с целью установления личности стрелявшего. В случае, если выяснится, что убитый медвежонок принадлежал к охраняемому виду, виновному может быть предъявлено обвинение в незаконной охоте, предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.