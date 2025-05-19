«Действовать будем максимально гуманно»: Власти Подмосковья взяли на себя обязательство по лечению лосёнка

Власти Московской области отреагировали на ситуацию с раненым лосёнком на одной из трасс Подмосковья. Заместитель председателя правительства Вячеслав Духин заявил, что работа над тем, чтобы помочь животному ведётся и будет проводиться «максимально гуманно». Об этом корреспонденту Life.ru рассказал местный житель, который связался с чиновником.