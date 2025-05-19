«Действовать будем максимально гуманно»: Власти Подмосковья взяли на себя обязательство по лечению лосёнка
Власти Подмосковья пообещали вылечить сбитого на трассе лосёнка
Власти Московской области отреагировали на ситуацию с раненым лосёнком на одной из трасс Подмосковья. Заместитель председателя правительства Вячеслав Духин заявил, что работа над тем, чтобы помочь животному ведётся и будет проводиться «максимально гуманно». Об этом корреспонденту Life.ru рассказал местный житель, который связался с чиновником.
Местный житель связался с заместителем Председателя Правительства Московской области Вячеславом Духиным. Видео © Life.ru
«Мы занимаемся, сейчас приедет наш ветеринар, вколет ему (лосёнку, — Прим. Life.ru) седативный препарат, после этого повезут его лечить. Действовать будем максимально гуманно», — заявил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, с которым связался местный житель.
Напомним, что всё случилось на трассе в Подмосковье рядом с посёлком Княжье Озеро: лосёнок попал под колёса автомобиля, получил серьёзный перелом ноги и не смог передвигаться. Водитель машины бросил детёныша умирать и заявил, что зверь вовсе должен выплатить ему деньги за ремонт авто. Life.ru публиковал момент аварии, в котором пострадало животное. При этом нашлись и неравнодушные люди, благодаря которым сегодня на место выехали специалисты для эвакуации раненого лосёнка. Спасти животное решили после большого резонанса в СМИ и публикаций Life.ru.
Life.ru