Сбитому под Истрой лосёнку загипсовали лапки

Ветеринары оказывают необходимую помощь сбитому под подмосковной Истрой лосёнку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Малышу наложили гипс на задние ноги, которые сильнее всего пострадали при столкновении с летящим на скорости автомобилем. Животному также ввели обезболивающее лекарство. Сейчас лосёнок находится под пристальным наблюдением специалистов.