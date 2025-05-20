Сбитому под Истрой лосёнку загипсовали лапки
Прокуратура: Ветеринары наложили гипс лосёнку, сбитому под Истрой
Сбитый лосёнок. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
Ветеринары оказывают необходимую помощь сбитому под подмосковной Истрой лосёнку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Малышу наложили гипс на задние ноги, которые сильнее всего пострадали при столкновении с летящим на скорости автомобилем. Животному также ввели обезболивающее лекарство. Сейчас лосёнок находится под пристальным наблюдением специалистов.
«Прокуратура держит под контролем состояние здоровья животного и продолжает проверку по факту несвоевременного реагирования специальных служб на происшествие», — отметили в ведомстве.
Напомним, инцидент произошёл на трассе Павловская Слобода — Нахабино, где лосёнок был сбит пенсионером. Малыш получил серьёзный перелом ноги, лишивший его возможности передвигаться. Водитель, вместо того чтобы помочь детёнышу, покинул место происшествия, заявив, что животное должно компенсировать ущерб за ремонт его машины. Видео момента аварии, в котором пострадал лосёнок, было опубликовано Life.ru. К счастью, неравнодушные люди обратили внимание на трагедию, и благодаря их усилиям на место происшествия были направлены специалисты для эвакуации раненого животного. Решение о спасении лосёнка было принято после широкого общественного резонанса.