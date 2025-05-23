Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о конфискации в пользу государства 176 земельных участков сельскохозяйственного назначения в Киевской области, принадлежавших гражданам Российской Федерации.

В заявлении, опубликованном в аккаунте СБУ, подчёркивается, что эти участки были выявлены у 176 россиян, владевших землей в окрестностях Киева, и теперь возвращены в собственность Украины. По данным спецслужбы, речь идет о территории общей площадью около 100 гектаров, предназначенной для сельскохозяйственного использования. Эти земли перешли к гражданам России по наследству от родственников, проживавших на Украине, еще до начала февральских событий 2022 года.

В СБУ напомнили, что украинское законодательство ограничивает право иностранных граждан на владение землями сельскохозяйственного назначения. Все конфискованные участки были переданы под управление Госгеокадастра Украины.

Тем временем, в Крыму национализировали санаторий, принадлежавший самому богатому бизнесмену Украины. Параллельно с этим, в Севастополе были национализированы семь компаний, уличенных в поддержке киевского режима. Установлено, что эти лица финансировали ВСУ, а также занимали руководящие должности и оказывали спонсорскую помощь польскому фонду «Открытый диалог»*. Через него севастопольские резиденты перевели на нужды ВСУ свыше 520 тысяч долларов.