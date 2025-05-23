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23 мая, 14:33

«Опасные манёвры» российского Су-24 над Балтикой подняли на уши польские ВВС

ВВС Польши подняли истребители, чтобы перехватить Су-24 над Балтикой

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Vladislav Sinelnikov

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Vladislav Sinelnikov

Польские боевые самолёты, находящиеся на авиабазе в Литве, были экстренно подняты в воздух по распоряжению Оперативного командования сил НАТО в Европе. Их внимание привлёк российский бомбардировщик Су-24, замеченный над международными водами Балтийского моря. Об этом сообщил журналистам глава оборонного ведомства Польши, Владислав Косиняк-Камыш.

«Вчера вечером (22 мая. — Прим. Life.ru) Оперативное командование сил НАТО в Европе дало приказ польской дежурной паре истребителей перехватить российский самолёт Су-24», — сказал министр.

По утверждению Косиняка-Камыша, власти Варшавы насторожило поведение российского самолёта, который, курсируя над Балтикой, «совершал опасные манёвры». Польские истребители стартовали с базы в литовском Шауляе, выполняя миссию по идентификации и сопровождению воздушного судна.

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Ранее Life.ru рассказывал, что над Чёрным морем были обнаружены два американских самолёта разведки и один итальянский беспилотник. Один из них попробовал подлететь поближе к российской границе, остановившись где-то посередине акватории.

Владимир Озеров
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