«Опасные манёвры» российского Су-24 над Балтикой подняли на уши польские ВВС

Польские боевые самолёты, находящиеся на авиабазе в Литве, были экстренно подняты в воздух по распоряжению Оперативного командования сил НАТО в Европе. Их внимание привлёк российский бомбардировщик Су-24, замеченный над международными водами Балтийского моря. Об этом сообщил журналистам глава оборонного ведомства Польши, Владислав Косиняк-Камыш.

«Вчера вечером (22 мая. — Прим. Life.ru) Оперативное командование сил НАТО в Европе дало приказ польской дежурной паре истребителей перехватить российский самолёт Су-24», — сказал министр.

По утверждению Косиняка-Камыша, власти Варшавы насторожило поведение российского самолёта, который, курсируя над Балтикой, «совершал опасные манёвры». Польские истребители стартовали с базы в литовском Шауляе, выполняя миссию по идентификации и сопровождению воздушного судна.