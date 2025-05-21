Российские радары научились находить F-35 и лишили США главного козыря
TNI: Россия и Китай могут обнаружить американские стелс-истребители F-35
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Российские и китайские современные радиолокационные станции способны обнаруживать различные американские самолёты с малой заметностью, включая истребитель F-35 Lightning II. Об этом сообщает The National Interest (TNI).
В публикации напомнили, что в 1999 году во время военного конфликта в Югославии был сбит стелс-бомбардировщик F-117 Nighthawk. Считается, что его уничтожила ракета, выпущенная из зенитного комплекса С-125 советского производства. Для обнаружения целей тогда применялась советская радиолокационная станция П-18 «Терек». Издание отмечает, что югославские специалисты настроили этот УКВ-радар на минимальную рабочую частоту, что позволило увидеть даже малозаметные воздушные цели. Предполагается, что в таком режиме РЛС «Терек» смогла обнаружить F-117 на дистанции 24 километра.
Также подчёркивается, что российские инженеры сделали ставку на развитие УКВ-радаров после анализа опыта противодействия стелс-технологиям.
«УКВ-радары работают на частоте от 30 до 300 мегагерц, на длинах волн от 90 до 970 сантиметров. На этих частотах размер самолёта близок к длине волны, что вызывает явление резонанса. Другими словами, российские комплексы теоретически могли бы обнаружить F-35», — пишет издание.
Сообщается, что российский радиолокационный комплекс «Небо-М», способный функционировать в разных диапазонах, способен засекать самолёты F-35. Обнаруживать стелс-авиацию можно также при помощи системы «Резонанс-Н». Издание отмечает, что разработки аналогичных радаров ведутся и в Китае.
Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что истребители F-35 могут модернизировать и переименовать в F-55, оснащённый двумя двигателями. Он также заявил, что вскоре в Вооружённые силы поступит первый в мире истребитель шестого поколения F-47. В марте Трамп рассказал, что власти США подписали контракт с компанией Boeing, которая займётся производством этих новых боевых самолётов для армии.