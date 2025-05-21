Российские радары научились находить F-35 и лишили США главного козыря

Российские и китайские современные радиолокационные станции способны обнаруживать различные американские самолёты с малой заметностью, включая истребитель F-35 Lightning II. Об этом сообщает The National Interest (TNI).

В публикации напомнили, что в 1999 году во время военного конфликта в Югославии был сбит стелс-бомбардировщик F-117 Nighthawk. Считается, что его уничтожила ракета, выпущенная из зенитного комплекса С-125 советского производства. Для обнаружения целей тогда применялась советская радиолокационная станция П-18 «Терек». Издание отмечает, что югославские специалисты настроили этот УКВ-радар на минимальную рабочую частоту, что позволило увидеть даже малозаметные воздушные цели. Предполагается, что в таком режиме РЛС «Терек» смогла обнаружить F-117 на дистанции 24 километра.

Также подчёркивается, что российские инженеры сделали ставку на развитие УКВ-радаров после анализа опыта противодействия стелс-технологиям.

«УКВ-радары работают на частоте от 30 до 300 мегагерц, на длинах волн от 90 до 970 сантиметров. На этих частотах размер самолёта близок к длине волны, что вызывает явление резонанса. Другими словами, российские комплексы теоретически могли бы обнаружить F-35», — пишет издание.