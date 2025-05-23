Терракотовых воинов привезут из Китая в Исторический музей Москвы в 2026 году

В Москву могут привезти в 2026 году Терракотовую армию из Китая, которая будет экспонироваться в Государственном историческом музее, переговоры с Пекином уже ведутся. Об этом журналистам сообщил гендиректор учреждения Алексей Левыкин.

«Мы планируем привезти в Москву уникальные полноразмерные фигуры воинов, оружие, древние украшения и предметы быта эпохи Цинь (III век до нашей эры), раскрывающие историю создания гробницы, её значение для мировой культуры, а также огромную историческую, научную и художественную ценность», — пояснил он.

Выставка «Терракотовые воины – наследие Первого Императора» посвящена археологическому чуду — гробнице императора Цинь Шихуанди (III век до нашей эры). Монумент попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. Левыкин напомнил, что «воины» были найдены в 1974 году вблизи города Сиань. Погребальный комплекс состоит из 8 тысяч каменных солдат, 130 колесниц и 670 лошадей. В те времена считалось, что такая армия сможет сопроводить императора в загробный мир.

В 2008 году часть коллекции уже выставлялась в Историческом музее, сейчас организаторы намереваются масштабировать проект. Любители истории смогут не только увидеть экспозицию, но и послушать полноценную экскурсию о древнекитайском искусстве.