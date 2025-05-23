Портфель серьёзный: Путин оценил объём иностранных заказов на военную продукцию РФ
Путин: Портфель заказов на продукцию ВПК РФ составляет десятки млрд долларов
Обложка © Life.ru
Портфель иностранных заказов на отечественную военную продукцию насчитывает десятки миллиардов долларов. Об этом в ходе выступления на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества заявил глава РФ Владимир Путин.
Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Развитие военно-технического сотрудничества мы также должны рассматривать как важный инструмент технологического обновления армии и флота России. При этом, конечно же, нужно укреплять позиции на глобальных рынках. Портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьёзный — это десятки миллиардов долларов, и нужно активно наращивать объёмы экспортных поставок», — констатировал российский лидер.
Ранее индийский лидер Нарендра Моди заявил о высокой роли российских комплексов С-400 в защите страны в ходе конфликта с Пакистаном. По его словам, эти системы защитили авиабазу с МиГ-29 ВС Индии и обеспечили технологическое превосходство.