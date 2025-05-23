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23 мая, 15:32

Портфель серьёзный: Путин оценил объём иностранных заказов на военную продукцию РФ

Путин: Портфель заказов на продукцию ВПК РФ составляет десятки млрд долларов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Портфель иностранных заказов на отечественную военную продукцию насчитывает десятки миллиардов долларов. Об этом в ходе выступления на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества заявил глава РФ Владимир Путин.

Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Развитие военно-технического сотрудничества мы также должны рассматривать как важный инструмент технологического обновления армии и флота России. При этом, конечно же, нужно укреплять позиции на глобальных рынках. Портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьёзный это десятки миллиардов долларов, и нужно активно наращивать объёмы экспортных поставок»,констатировал российский лидер.

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Ранее индийский лидер Нарендра Моди заявил о высокой роли российских комплексов С-400 в защите страны в ходе конфликта с Пакистаном. По его словам, эти системы защитили авиабазу с МиГ-29 ВС Индии и обеспечили технологическое превосходство.

Юрий Лысенко
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