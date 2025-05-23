Надёжность, качество, эффективность: Россия сохранила место в топ-5 главных экспортёров оружия

Россия сохранила лидерство на мировом рынке оружия и по-прежнему входит в пятёрку ведущих экспортёров. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время совещания Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

«Россия продолжает оставаться в пятёрке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям», — сказал глава РФ.

Президент добавил, что этот показатель в очередной раз подтвердил качество, надёжность и эффективность отечественного оружия.