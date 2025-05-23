Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 15:47

Надёжность, качество, эффективность: Россия сохранила место в топ-5 главных экспортёров оружия

Путин: Россия сохранила место в пятёрке ведущих мировых экспортёров оружия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия сохранила лидерство на мировом рынке оружия и по-прежнему входит в пятёрку ведущих экспортёров. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время совещания Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

«Россия продолжает оставаться в пятёрке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям», — сказал глава РФ.

Президент добавил, что этот показатель в очередной раз подтвердил качество, надёжность и эффективность отечественного оружия.

Путин: Опыт проведения Россией СВО внимательно изучается за рубежом
Путин: Опыт проведения Россией СВО внимательно изучается за рубежом

Ранее в ходе заседания Владимир Путин раскрыл объём иностранных заказов на созданные в России вооружения. По его словам, спрос очень внушительный и выражается в десятках миллиардов долларов.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar