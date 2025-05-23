Путин: Опыт проведения Россией СВО внимательно изучается за рубежом
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Зарубежные политические круги и специалисты оборонной промышленности пристально следят и анализируют опыт Российской Федерации, полученный в ходе проведения специальной военной операции. Особое внимание уделяется как тактическим нововведениям, так и модернизации вооружений. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках совещания, посвящённого военно-техническому сотрудничеству.
«Закономерно, что наш опыт ведения специальной военной операции, как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия, внимательно изучается и политическим руководством, и командованием армии, экспертами военно-промышленного комплекса зарубежных государств», — отметил глава государства.
Защита интересов граждан России и тех, кто ощущает свою связь с Российской Федерацией, является первостепенной целью специальной военной операции, заявил ранее президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что желаемым результатом СВО должно стать установление прочного мира. Россия нацелена на достижение долгосрочной стабильности, обеспечение безопасности государства и защиту прав русскоязычного населения Украины в качестве основных итогов проводимой операции. По словам главы государства, наша страна обладает необходимыми ресурсами для успешного завершения операции и достижения поставленных целей.