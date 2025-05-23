Путин: Опыт проведения Россией СВО внимательно изучается за рубежом

Зарубежные политические круги и специалисты оборонной промышленности пристально следят и анализируют опыт Российской Федерации, полученный в ходе проведения специальной военной операции. Особое внимание уделяется как тактическим нововведениям, так и модернизации вооружений. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках совещания, посвящённого военно-техническому сотрудничеству.

«Закономерно, что наш опыт ведения специальной военной операции, как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия, внимательно изучается и политическим руководством, и командованием армии, экспертами военно-промышленного комплекса зарубежных государств», — отметил глава государства.