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Регион
23 мая, 15:58

Путин назвал ИИ и передовые разработки будущим мирового рынка вооружений

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству президент России Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточиться на разработке перспективных видов оружия с использованием искусственного интеллекта. Российский лидер отметил, что будущее глобального рынка вооружений принадлежит роботизированным комплексам, лазерным системам и интеллектуальным платформам управления.

Особое внимание уделено разработкам, которые одновременно востребованы российскими Вооружёнными силами и имеют экспортный потенциал. Речь идёт о беспилотных системах различного базирования (воздушных, наземных, морских), а также о комплексных решениях в области автоматизации управления войсками. Эти направления, по мнению главы государства, определят конкурентоспособность России на мировом рынке вооружений в ближайшие годы.

«Наряду с традиционными образцами вооружения, особое внимание следует уделить перспективным образцам, которые нужны и нашим ВС, и имеют потенциал для экспорта. В том числе роботизированные комплексы, воздушные, наземные, морские и подводные аппараты, лазерные комплексы, систему управления войсками, в которых применяются технологии ИИ. За такой техникой будущее глобального рынка вооружения», — сказал президент.

Надёжность, качество, эффективность: Россия сохранила место в топ-5 главных экспортёров оружия
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Ранее Владимир Путин заявил о необходимости стратегического планирования в работе российского ОПК. Президент призвал обеспечить стабильную загруженность оборонных предприятий, а также внедрить на них технологии «двойного назначения».

Юрий Лысенко
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