Путин назвал ИИ и передовые разработки будущим мирового рынка вооружений

На заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству президент России Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточиться на разработке перспективных видов оружия с использованием искусственного интеллекта. Российский лидер отметил, что будущее глобального рынка вооружений принадлежит роботизированным комплексам, лазерным системам и интеллектуальным платформам управления.

Особое внимание уделено разработкам, которые одновременно востребованы российскими Вооружёнными силами и имеют экспортный потенциал. Речь идёт о беспилотных системах различного базирования (воздушных, наземных, морских), а также о комплексных решениях в области автоматизации управления войсками. Эти направления, по мнению главы государства, определят конкурентоспособность России на мировом рынке вооружений в ближайшие годы.

«Наряду с традиционными образцами вооружения, особое внимание следует уделить перспективным образцам, которые нужны и нашим ВС, и имеют потенциал для экспорта. В том числе роботизированные комплексы, воздушные, наземные, морские и подводные аппараты, лазерные комплексы, систему управления войсками, в которых применяются технологии ИИ. За такой техникой будущее глобального рынка вооружения», — сказал президент.