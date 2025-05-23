Суд США блокировал запрет Трампа на приём иностранных студентов в Гарвард

Федеральный судья Штатов заблокировал решение администрации американского президента Дональда Трампа запретить Гарвардскому университету приём иностранных студентов. Об этом сообщает Associated Press, по сведениям которого запрет суда не позволит Белому дому отозвать сертификацию учебного заведения, дающую право на приём студентов из других стран.

Гарвардский университет обратился в федеральный суд с иском к администрации Трампа после решения лишить вуз права обучать иностранных студентов. Министерство внутренней безопасности аннулировало сертификат Гарварда на участие в программе обмена SEVP, действовавший более 70 лет.

По данным иска, это решение угрожает будущему 7 тысяч иностранных студентов (27% от общего числа учащихся). Власти объясняют свои действия нарушениями со стороны университета, включая предполагаемые связи с Китаем. Гарвард называет эти обвинения необоснованными, а последствия решения — катастрофическими для американского образования.