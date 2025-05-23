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23 мая, 18:00

Спят усталые пьянчужки: Саратовец впал в детство и дал храпака в чужой коляске

Жительница Саратова обнаружила пьяного мужчину в коляске своей дочки

Жительница Саратова обнаружила незваного гостя в детской коляске, которую оставила в подъезде своего дома. Вернувшись к коляске, припаркованной на первом этаже, женщина с удивлением обнаружила там спящего мужчину внушительных размеров, от которого, по словам очевидцев, исходил сильный запах алкоголя. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл, когда женщина оставила коляску своей дочери в подъезде. За это время в подъезд забрёл мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который решил прилечь отдохнуть в детской люльке.

Мужчина уснул в детской коляске. Видео © Telegram / SHOT

Женщина, возмущённая произошедшим, разбудила и выпроводила нежданного постояльца. Сама коляска, после такого неожиданного происшествия была отправлена в химчистку.

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Ранее Life.ru писал, что в посёлке Соловей Ключ Приморского края крановщик, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, решил «убаюкать» коллегу на высоте, используя кран. На кадрах видно, как мужчина висит в воздухе, держась за тросы, а машинист крана раскачивает стрелу в разные стороны.

SHOT

Анастасия Никонорова
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