Спят усталые пьянчужки: Саратовец впал в детство и дал храпака в чужой коляске

Жительница Саратова обнаружила незваного гостя в детской коляске, которую оставила в подъезде своего дома. Вернувшись к коляске, припаркованной на первом этаже, женщина с удивлением обнаружила там спящего мужчину внушительных размеров, от которого, по словам очевидцев, исходил сильный запах алкоголя. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл, когда женщина оставила коляску своей дочери в подъезде. За это время в подъезд забрёл мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который решил прилечь отдохнуть в детской люльке.

Мужчина уснул в детской коляске. Видео © Telegram / SHOT

Женщина, возмущённая произошедшим, разбудила и выпроводила нежданного постояльца. Сама коляска, после такого неожиданного происшествия была отправлена в химчистку.