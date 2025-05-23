В США грезят о возможности уничтожать цели по всей планете за считанные минуты

Директор Национального агентства геопространственной разведки США, вице-адмирал Фрэнк Уитворт заявил о способности американской армии обнаруживать и уничтожать цели в любой точке мира за считанные минуты благодаря внедрению искусственного интеллекта (ИИ).

По информации Breaking Defense, Уитворт, выступая на симпозиуме GEOINT, поделился результатами испытаний ИИ-системы анализа изображений Maven. Он подчеркнул, что Maven значительно ускорила процессы наведения, сократив время разведывательных операций от обнаружения до поражения цели с нескольких часов до всего нескольких минут.

Maven — это инструмент для анализа изображений, а Maven Smart System (MSS), разработанная Palantir Technologies, представляет собой ИИ-пакет для анализа данных из различных источников, включая спутниковые снимки, разведывательные отчеты и социальные сети, объединяя их в единый интерфейс для военных и спецслужб.