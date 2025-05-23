В США грезят о возможности уничтожать цели по всей планете за считанные минуты
Вице-адмирал Уитворт: США смогут уничтожить цели по всему миру планете за минуты
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Директор Национального агентства геопространственной разведки США, вице-адмирал Фрэнк Уитворт заявил о способности американской армии обнаруживать и уничтожать цели в любой точке мира за считанные минуты благодаря внедрению искусственного интеллекта (ИИ).
По информации Breaking Defense, Уитворт, выступая на симпозиуме GEOINT, поделился результатами испытаний ИИ-системы анализа изображений Maven. Он подчеркнул, что Maven значительно ускорила процессы наведения, сократив время разведывательных операций от обнаружения до поражения цели с нескольких часов до всего нескольких минут.
Maven — это инструмент для анализа изображений, а Maven Smart System (MSS), разработанная Palantir Technologies, представляет собой ИИ-пакет для анализа данных из различных источников, включая спутниковые снимки, разведывательные отчеты и социальные сети, объединяя их в единый интерфейс для военных и спецслужб.
А ранее Life.ru рассказывал, как в США предложили устроить ядерный взрыв ради спасения планеты. Для решения экологических проблем американский ученый Эндрю Хаверли из Рочестерского технологического института предложил радикальный метод — взрыв мощной ядерной бомбы в океане. По его мнению, детонация термоядерного устройства на большой глубине позволит временно замедлить процесс глобального потепления. Хаверли утверждает, что образовавшиеся после взрыва измельченные базальтовые породы, имея огромную площадь поверхности, будут эффективно связывать углекислый газ, нейтрализуя его вредное воздействие. При этом, предложенная мощность бомбы составляет 81 мегатонну, что в 1600 раз превышает мощность знаменитой «Царь-бомбы».