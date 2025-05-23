Вэнс заявил о кардинальном изменении в политике Вашингтона

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о фундаментальном изменении американской внешней политики, отказавшейся от практики вмешательства во внутренние дела других государств. Выступая перед выпускниками Военно-морской академии, он представил ближневосточное турне президента Трампа как наглядное подтверждение нового курса.

Вэнс подверг критике прежнюю стратегию «государственного строительства», назвав её многолетним ошибочным экспериментом. По его словам, Вашингтон теперь сосредоточится на конкретных вопросах безопасности и энергетического сотрудничества, что было продемонстрировано во время визитов в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

«Мы проводили длительный внешнеполитический эксперимент, в рамках которого мы обменивали оборону и обеспечение наших союзников на госстроительство и вмешательство в дела других стран», — высказался вице-президент США.