Путин поприветствовал участников XI Невского экологического конгресса

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XI Невского международного экологического конгресса. Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля. На пленарном заседании конгресса его зачитал Александр Гуцан, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

В своём послании глава государства отметил, что в рамках дискуссий и круглых столов конгресса политики, ученые, предприниматели, эксперты и представители общественности обсудят ключевые вопросы глобальной экологической повестки. Они обменяются идеями о том, как совместными усилиями противостоять вызовам, связанным с изменением климата.

Как отметил Путин, тема нынешнего конгресса — «Планета Земля»: гармония человека и природы», подчёркивает стремление мирового сообщества к сохранению окружающей среды как основы устойчивого развития.

Прежде всего— за счёт соблюдения требований экологической безопасности, защиты особо охраняемых природных территорий, рационального использования природных ресурсов, построения экономики замкнутого цикла, запуска и выполнения соответствующих государственных программ. Этим же целям служит российский национальный проект «Экологическое благополучие», реализация которого началась в этом году, — говорится в приветствии Президента России.

Владимир Путин выразил уверенность, что рекомендации и предложения, разработанные в ходе конгресса, будут реализованы на практике и поспособствуют решению наиболее актуальных экологических проблем.