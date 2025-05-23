Неизвестные обстреляли российское судно «Атлантида» у Мозамбика

10 мая у побережья Мозамбика в Индийском океане неизвестные атаковали российское научно-исследовательское судно «Атлантида». По словам Полины Жуковой, пресс-атташе посольства РФ в Мозамбике, в результате обстрела никто из российских граждан не пострадал, а оборудование получило незначительные повреждения. После инцидента судно зашло в порт Мапуту, а затем направилось в южноафриканский Дурбан, передаёт ТАСС.

«Неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно «Атлантида» у мозамбикского побережья Индийского океана, — сказала Жукова.

Никто из россиян не пострадал, был нанесён незначительный ущерб оборудованию. После этого судно совершило заход в порт Мапуту, а затем взяло курс на южноафриканский Дурбан.

Официальный представитель мозамбикского правительства, министр государственного управления и государственной службы республики Иносенсиу Имписса заявил, что правительство проводит расследование обстоятельства нападения на российское судно «Атлантида» у берегов провинции Кабу-Делгаду на северо-востоке страны.

Российские специалисты на судне «Атлантида» вместе с мозамбикскими коллегами из Национального института океанографии проводили совместные научно-исследовательские работы в мозамбикских водах. Изучение биомассы в водах Мозамбика является частью крупномасштабных исследований в экономических зонах стран Северо-Западной Африки и в западной части Индийского океана (Большая Африканская экспедиция), которые проводимых в 2024–2026 годах.