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23 мая, 18:59

Женщина с ножом устроила массовую резню на вокзале Гамбурга

Bild: Женщина с ножом ранила 12 человек на вокзале Гамбурга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

На главном вокзале Гамбурга произошла резня, в результате которой пострадали 12 человек. Трое пострадавших от рук неизвестной, которая кинулась на людей с ножом, находятся в критическом состоянии, ещё трое получили серьёзные ранения, сообщает Bild со ссылкой на сведения полиции.

Издание пишет, что полиция оперативно задержала подозреваемую — действовавшую в одиночку женщину. Инцидент произошёл на платформе 13/14, где было объявлено усиленное патрулирование. Власти пока воздерживаются от комментариев о возможных причинах нападения, подчёркивая, что расследование только начато.

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Ещё один похожий случай произошёл в немецком Билефельде менее недели назад. Мужчина с ножом и тростью напал на компанию молодых людей у бара Cutie. Он ранил пять человек, после чего бежал с места происшествия.

Юрий Лысенко
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