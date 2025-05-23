Женщина с ножом устроила массовую резню на вокзале Гамбурга

На главном вокзале Гамбурга произошла резня, в результате которой пострадали 12 человек. Трое пострадавших от рук неизвестной, которая кинулась на людей с ножом, находятся в критическом состоянии, ещё трое получили серьёзные ранения, сообщает Bild со ссылкой на сведения полиции.

Издание пишет, что полиция оперативно задержала подозреваемую — действовавшую в одиночку женщину. Инцидент произошёл на платформе 13/14, где было объявлено усиленное патрулирование. Власти пока воздерживаются от комментариев о возможных причинах нападения, подчёркивая, что расследование только начато.