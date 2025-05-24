Бразилец Роналдо продал испанский «Вальядолид» за 50 миллионов евро
Роналдо. Обложка © ТАСС / EPA / ETIENNE LAURENT
Бразильская футбольная легенда Роналдо продал контрольный пакет акций испанского клуба «Реал Вальядолид» международной инвестиционной группе. Как сообщается на сайте команды, сделка с североамериканским фондом Ignite оценивается в 50 миллионов евро и сейчас ожидает одобрения Высшего спортивного совета Испании.
Согласно информации издания Marca, новый собственник — консорциум Ignite, который объединяет более десятка инвесторов из Мексики, США и Испании. Руководство клубом перейдёт главе инвестиционного фонда Габриэлю Соларесу.
Продажа клуба происходит на фоне болезненного для болельщиков события — по итогам текущего сезона «Вальядолид» покинул элитный дивизион испанского футбола, сейчас клуб занимает 20-ю позицию в турнирной таблице Ла Лиги.
Ранее экс-футболиста Роналдо поймали на камеру в момент, когда он покидал ресторан в Мадриде в явно нетрезвом состоянии. Это видео быстро стало вирусным и заполонило социальные сети.