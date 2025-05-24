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Регион
23 мая, 22:16

В ДНР мирный житель пострадал при подрыве взрывоопасного предмета

В посёлке Новоукраинка Великоновоселковского муниципального округа ДНР мирный житель получил ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Пострадавшим оказался мужчина 1957 года рождения, которому в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь.

Пушилин отметил, что данный инцидент произошёл на фоне продолжающихся атак со стороны украинских вооружённых формирований. В результате обстрелов за прошедшие сутки повреждения получили пять жилых домов, административное здание, производственное предприятие и несколько автомобилей. Также разрушены три дома.

Глава региона подчеркнул, что противник совершил 12 вооружённых атак на ДНР, в том числе с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов.

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Ранее Life.ru писал, что при украинском обстреле посёлка под Ясиноватой в ДНР пострадали восемь человек. Повреждены также несколько частных и один многоэтажный жилой дом.

Обложка © Life.ru

Юния Ларсон
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