В ДНР мирный житель пострадал при подрыве взрывоопасного предмета

В посёлке Новоукраинка Великоновоселковского муниципального округа ДНР мирный житель получил ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Пострадавшим оказался мужчина 1957 года рождения, которому в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь.

Пушилин отметил, что данный инцидент произошёл на фоне продолжающихся атак со стороны украинских вооружённых формирований. В результате обстрелов за прошедшие сутки повреждения получили пять жилых домов, административное здание, производственное предприятие и несколько автомобилей. Также разрушены три дома.

Глава региона подчеркнул, что противник совершил 12 вооружённых атак на ДНР, в том числе с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов.