Фредди Меркьюри скрывал наличие дочери, которой уже 48 лет

Вокалист группы Queen Фредди Меркьюри долгое время скрывал, что у него есть дочь. Девушка появилась на свет в 1976 году от романа с женой друга. Сейчас ей 48 лет, сообщает Daily Mail, ссылаясь на новую биографию Меркьюри «С любовью, Фредди» (Love, Freddie) от Лесли-Энн Джонс.

Ранее считалось, что у Меркьюри нет биологических детей. Книга рассказывает о том, как случайно зачали дочь во время упомянутого романа — это произошло через год после выхода «Богемской рапсодии». О существовании дочери знали лишь близкие друзья и семья, включая Мэри Остин.

Теперь дочери певца 48 лет. Она работает врачом в Европе. Её имя не раскрывается. В первой главе книги она подписалась буквой «B». Там указано, что они не проживали вместе, но Меркьюри часто её навещал. Перед смертью он передал ей 17 томов своих дневников, ставших основой биографии. Женщина утверждает, что певец очень её любил. Мать «B» умерла много лет назад.

Автор книги уверен, что женщина действительно дочь Меркьюри. Ожидается, что биография выйдет в сентябре.