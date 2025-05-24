Число раненых при нападении женщины с ножом в Гамбурге достигло 18

Число пострадавших в результате нападения с ножом на центральном вокзале немецкого Гамбурга выросло до 18, сообщил телеканал NDR. Есть предположение, что подозреваемая находилась в невменяемом состоянии.

По информации канала, она не оказала сопротивления правоохранителям при задержании. Стражи порядка конфисковали нож. Полиция уже установила личность женщины, она считается психически неуравновешенной.

Задержание женщины, напавшей на людей в Гамбурге. Видео © X / General_QuackerDDF

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с мэром Гамбурга Петером Ченчером, в ходе которого заявил, что шокирован произошедшим, и предложил мэру города помощь Правительства Германии.