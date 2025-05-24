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23 мая, 21:33

Число раненых при нападении женщины с ножом в Гамбурге достигло 18

Число пострадавших в результате нападения с ножом на центральном вокзале немецкого Гамбурга выросло до 18, сообщил телеканал NDR. Есть предположение, что подозреваемая находилась в невменяемом состоянии.

По информации канала, она не оказала сопротивления правоохранителям при задержании. Стражи порядка конфисковали нож. Полиция уже установила личность женщины, она считается психически неуравновешенной.

Задержание женщины, напавшей на людей в Гамбурге. Видео © X / General_QuackerDDF

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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с мэром Гамбурга Петером Ченчером, в ходе которого заявил, что шокирован произошедшим, и предложил мэру города помощь Правительства Германии.

Как сообщал Life.ru, резня произошла на главном вокзале Гамбурга вечером 23 мая. Женщина набросилась на прохожих без видимой причины.

Обложка © X / General_QuackerDDF

Лия Мурадьян
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