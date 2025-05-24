Глава Государственной думы Вячеслав Володин напомнил Владимиру Зеленскому, что российские войска продолжают наступательные действия на всех участках фронта и главе киевского режима нужно это осознать. Он подчеркнул, что украинские власти вместо поиска дипломатических решений продолжают наносить удары по гражданским объектам на территории России.

По его мнению, подобные действия Киева требуют устранения коренных причин конфликта. Володин обвинил украинское руководство и страны ЕС в срыве мирных переговоров, отметив, что Запад должен нести ответственность за регулярные обстрелы российских городов.

«Для всех очевидно: еврочиновники и их марионетки на Украине пытаются сорвать возобновившиеся при содействии США переговоры. Россия даст адекватный и жёсткий ответ», — написал он в своём телеграм-канале.