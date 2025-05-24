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23 мая, 22:45

Володин призвал Зеленского осознать реальное положение ВСУ на фронте

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава Государственной думы Вячеслав Володин напомнил Владимиру Зеленскому, что российские войска продолжают наступательные действия на всех участках фронта и главе киевского режима нужно это осознать. Он подчеркнул, что украинские власти вместо поиска дипломатических решений продолжают наносить удары по гражданским объектам на территории России.

По его мнению, подобные действия Киева требуют устранения коренных причин конфликта. Володин обвинил украинское руководство и страны ЕС в срыве мирных переговоров, отметив, что Запад должен нести ответственность за регулярные обстрелы российских городов.

«Для всех очевидно: еврочиновники и их марионетки на Украине пытаются сорвать возобновившиеся при содействии США переговоры. Россия даст адекватный и жёсткий ответ»,написал он в своём телеграм-канале.

«Мы не позволим! В офисе Зеленского сделали наглое заявление о желании США выйти из конфликта
«Мы не позволим! В офисе Зеленского сделали наглое заявление о желании США выйти из конфликта

Ранее на Украине власти захотели готовить граждан к длительному конфликту с Россией и обучать детей основам военного дела. Инициатива направлена на формирование у подрастающего поколения негативного отношения к Москве с раннего возраста.

Артём Гапоненко
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