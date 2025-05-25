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Регион
25 мая, 16:58

Балерина Капучина, Тралалело Тралалы и Тун-Тун-Тун Сахура заполонили ателье России

В России начали шить костюмы Балерины Капучины и других героев мемов

Балерина Капучина. Обложка © Life.ru / shedevrum.ai

Балерина Капучина. Обложка © Life.ru / shedevrum.ai

Аниматоры по всей стране пытаются экстренно сшить костюмы Балерины Капучины, Тралалело Тралалы и Тун-Тун-Тун Сахура. Заказы на мемные пошивы расписаны до декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

Персонажей начали воссоздавать на волне популярных итальянских мемов. Социальные сети заполонили ролики со сгенерированными нейросетями существами — акула в кроссовках или чашка капучино с ножками балерины. Персонажей используют даже в промороликах и баннерах компаний.

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Сотрудники ателье рассказывают, что за такие заказы берутся немногие мастерские, а там, где их всё же шьют, сделки расписаны до декабря. Расценки такие: Балерина Капучина — 53 тысячи, Тун-Тун-Тун Сахур — 49 тысяч, Тралалело Тралала — 60 тысяч. Для сравнения, костюм Чебурашки стоит 15 тысяч.

Ранее Life.ru сообщал, что в зоне действия СВО погиб воевавший за ВСУ герой мема «Я тоже хочу шоколадку». Исаак Величко прославился после эмоционального спича о том, что не получил сладкое.

Лия Мурадьян
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