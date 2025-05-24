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24 мая, 00:12

Власти Британии проверяют возможную причастность России к поджогу дома Стармера

Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

В Великобритании рассматривают версию о возможной связи России с поджогом дома премьер-министра Кира Стармера. Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники, спецслужбы королевства изучают обстоятельства инцидента на предмет иностранного вмешательства.

Лондонская полиция ранее объявила о задержании двух подозреваемых: 21-летнего украинца Романа Лавриновича и 26-летнего румына Станислава Карпюка. Оба мужчины обвиняются в поджоге резиденции британского премьер-министра. В понедельник правоохранительные органы сообщили о задержании третьего фигуранта дела, который оказался ещё одним гражданином Украины.

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Инцидент произошёл 12 мая в северном районе Лондона, где расположен дом на Каунтесс-роуд, принадлежащий Стармеру. Неизвестные подожгли входную дверь здания, которое политик сдавал в аренду после переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит. Лондонская полиция начала расследование.

Артём Гапоненко
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