Власти Британии проверяют возможную причастность России к поджогу дома Стармера

В Великобритании рассматривают версию о возможной связи России с поджогом дома премьер-министра Кира Стармера. Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники, спецслужбы королевства изучают обстоятельства инцидента на предмет иностранного вмешательства.

Лондонская полиция ранее объявила о задержании двух подозреваемых: 21-летнего украинца Романа Лавриновича и 26-летнего румына Станислава Карпюка. Оба мужчины обвиняются в поджоге резиденции британского премьер-министра. В понедельник правоохранительные органы сообщили о задержании третьего фигуранта дела, который оказался ещё одним гражданином Украины.