Великобритания имеет контроль над Владимиром Зеленским, поскольку потакает его «хотелкам» на фоне стамбульских переговоров. Это создаёт у него ощущение, что все его действия не возымеют никаких последствий. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

В Европе сформировалось устойчивое трио: президент Франции Эмманюэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц и британский премьер Кир Сармер. Эти политики обеспечивают Зеленского всем, что он просит, защищая от США.

«Контроль осуществляется путём поддержки всех «хотелок» Зеленского, защиты его от так называемых «сердитых» американцев. Тем самым укрепляют воинственное настроение Зеленского, создавая у него ощущение безнаказанности за то, что он делает», — утверждает Келин.