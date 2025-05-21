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21 мая, 06:49

«Сильно переоценён»: В Британии призвали перестать воспринимать всерьёз «слабый» ЕС

The Spectator: Европейский союз сильно переоценён, он слаб и неэффективен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Европейский союз стало тяжело воспринимать всерьёз из-за его неэффективной политики и общей беспомощности. Тем, кто видит ЕС на подъёме, следует принять неприятную реальность. Об этом сообщает британский журнал The Spectator.

«ЕС слаб и неэффективен, и его не следует воспринимать всерьёз. Любой, кто думает, что ЕС находится на подъёме, живёт в стране грёз», — сказано в тексте.

Издание подкрепляет свою позицию тревожными экономическими показателями. Так, доля европейской промышленности на глобальном рынке неуклонно сокращается: с 22,5% в начале тысячелетия она упала до нынешних 14%. Аналогичная тенденция наблюдается и в ключевых секторах, например, производство химической продукции снизилось почти на 15%.

Дополнительным фактором, ослабляющим конкурентоспособность Евросоюза, авторы публикации называют заоблачные цены на энергоносители, которые в европейском «цветущем саду» в четыре раза выше, чем в азиатских государствах. В совокупности эти данные, по версии британского журнала, формируют картину ослабленного и малоперспективного объединения, чьё влияние на мировой арене сильно переоценено.

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Проблема в том, что ЕС совершенно не хочет адаптироваться под новые условия. Как и в начале конфликта, Европа считает, что её санкциями Россию получится заставить согласиться на мир на Украине на украинско-европейских условиях, но схема не работает уже три года кряду. Ранее глава Евродипломатии Каллас заявила, что блок уже подготовил 17-й пакет санкций и сразу начинает разрабатывать 18-й, «чтобы Россия захотела мира».

Владимир Озеров
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