Европейский союз стало тяжело воспринимать всерьёз из-за его неэффективной политики и общей беспомощности. Тем, кто видит ЕС на подъёме, следует принять неприятную реальность. Об этом сообщает британский журнал The Spectator.

«ЕС слаб и неэффективен, и его не следует воспринимать всерьёз. Любой, кто думает, что ЕС находится на подъёме, живёт в стране грёз», — сказано в тексте.

Издание подкрепляет свою позицию тревожными экономическими показателями. Так, доля европейской промышленности на глобальном рынке неуклонно сокращается: с 22,5% в начале тысячелетия она упала до нынешних 14%. Аналогичная тенденция наблюдается и в ключевых секторах, например, производство химической продукции снизилось почти на 15%.

Дополнительным фактором, ослабляющим конкурентоспособность Евросоюза, авторы публикации называют заоблачные цены на энергоносители, которые в европейском «цветущем саду» в четыре раза выше, чем в азиатских государствах. В совокупности эти данные, по версии британского журнала, формируют картину ослабленного и малоперспективного объединения, чьё влияние на мировой арене сильно переоценено.