«Сильно переоценён»: В Британии призвали перестать воспринимать всерьёз «слабый» ЕС
The Spectator: Европейский союз сильно переоценён, он слаб и неэффективен
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Европейский союз стало тяжело воспринимать всерьёз из-за его неэффективной политики и общей беспомощности. Тем, кто видит ЕС на подъёме, следует принять неприятную реальность. Об этом сообщает британский журнал The Spectator.
«ЕС слаб и неэффективен, и его не следует воспринимать всерьёз. Любой, кто думает, что ЕС находится на подъёме, живёт в стране грёз», — сказано в тексте.
Издание подкрепляет свою позицию тревожными экономическими показателями. Так, доля европейской промышленности на глобальном рынке неуклонно сокращается: с 22,5% в начале тысячелетия она упала до нынешних 14%. Аналогичная тенденция наблюдается и в ключевых секторах, например, производство химической продукции снизилось почти на 15%.
Дополнительным фактором, ослабляющим конкурентоспособность Евросоюза, авторы публикации называют заоблачные цены на энергоносители, которые в европейском «цветущем саду» в четыре раза выше, чем в азиатских государствах. В совокупности эти данные, по версии британского журнала, формируют картину ослабленного и малоперспективного объединения, чьё влияние на мировой арене сильно переоценено.
Проблема в том, что ЕС совершенно не хочет адаптироваться под новые условия. Как и в начале конфликта, Европа считает, что её санкциями Россию получится заставить согласиться на мир на Украине на украинско-европейских условиях, но схема не работает уже три года кряду. Ранее глава Евродипломатии Каллас заявила, что блок уже подготовил 17-й пакет санкций и сразу начинает разрабатывать 18-й, «чтобы Россия захотела мира».