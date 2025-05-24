Россия обошла Украину в гонке БПЛА: Как FPV-дроны меняют правила игры на фронте
The Times: Россия опередила Украину в производстве и применении FPV-дронов
FPV-дрон. Обложка © unsplash.com / George Kroeker
Россия уверенно опередила Украину в производстве и использовании FPV-дронов. Новое поколение российских беспилотных летательных аппаратов стало настоящим прорывом, изменившим не только облик линии фронта, но и тактику ведения боевых действий, сообщает британское издание The Times.
Командир пехотного батальона ВСУ отметил, что ситуация на поле боя меняется с поразительной скоростью. По его словам, только за последнюю неделю дальность поражения российских дронов увеличилась на четыре километра.
«Из-за беспилотников концепции, которые мы реализовали всего месяц назад, больше не работают», – сказал он.
Согласно данным украинских военных, оптоволоконные аналоги FPV-дронов стали ключевыми элементами в стратегии Армии России, что ставит ВСУ в сложное положение. В условиях такой динамики на поле боя, вопрос о том, как адаптироваться к новым реалиям, становится все более тяжёлым для украинских вооружённых формирований.
Напомним, ранее ВС РФ нанесли рекордный удар по Украине беспилотниками. Российские войска атаковали Киев и прилегающие к нему регионы, использовав почти 300 БПЛА «Герань».