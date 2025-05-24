Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 01:18

Россия обошла Украину в гонке БПЛА: Как FPV-дроны меняют правила игры на фронте

The Times: Россия опередила Украину в производстве и применении FPV-дронов

FPV-дрон. Обложка © unsplash.com / George Kroeker

FPV-дрон. Обложка © unsplash.com / George Kroeker

Россия уверенно опередила Украину в производстве и использовании FPV-дронов. Новое поколение российских беспилотных летательных аппаратов стало настоящим прорывом, изменившим не только облик линии фронта, но и тактику ведения боевых действий, сообщает британское издание The Times.

Командир пехотного батальона ВСУ отметил, что ситуация на поле боя меняется с поразительной скоростью. По его словам, только за последнюю неделю дальность поражения российских дронов увеличилась на четыре километра.

«Из-за беспилотников концепции, которые мы реализовали всего месяц назад, больше не работают», – сказал он.

Согласно данным украинских военных, оптоволоконные аналоги FPV-дронов стали ключевыми элементами в стратегии Армии России, что ставит ВСУ в сложное положение. В условиях такой динамики на поле боя, вопрос о том, как адаптироваться к новым реалиям, становится все более тяжёлым для украинских вооружённых формирований.

Российские инженеры создали неуязвимый для противника при взлёте дрон «Гепард»
Российские инженеры создали неуязвимый для противника при взлёте дрон «Гепард»

Напомним, ранее ВС РФ нанесли рекордный удар по Украине беспилотниками. Российские войска атаковали Киев и прилегающие к нему регионы, использовав почти 300 БПЛА «Герань».

Юния Ларсон
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar