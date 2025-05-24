Россия уверенно опередила Украину в производстве и использовании FPV-дронов. Новое поколение российских беспилотных летательных аппаратов стало настоящим прорывом, изменившим не только облик линии фронта, но и тактику ведения боевых действий, сообщает британское издание The Times.

Командир пехотного батальона ВСУ отметил, что ситуация на поле боя меняется с поразительной скоростью. По его словам, только за последнюю неделю дальность поражения российских дронов увеличилась на четыре километра.

«Из-за беспилотников концепции, которые мы реализовали всего месяц назад, больше не работают», – сказал он.

Согласно данным украинских военных, оптоволоконные аналоги FPV-дронов стали ключевыми элементами в стратегии Армии России, что ставит ВСУ в сложное положение. В условиях такой динамики на поле боя, вопрос о том, как адаптироваться к новым реалиям, становится все более тяжёлым для украинских вооружённых формирований.