Трамп и Рубио задумали масштабные реформы Совета национальной безопасности
Axios: Трамп и Рубио хотят реформировать Совет нацбезопасности США
Белый дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank
Американский президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио хотят преобразовать структуру Совета национальной безопасности, значительно сократив его аппарат и перераспределив полномочия. Согласно информации портала Axios, численность сотрудников СНБ будет уменьшена практически вдвое — с 350 до 175 специалистов.
При этом многие ключевые функции совета передаются Государственному департаменту и Министерству обороны, что, по замыслу инициаторов реформы, должно повысить эффективность работы этих ведомств. Источники в Белом доме поясняют, что данная реорганизация является частью более широкой кампании по противодействию так называемому «глубинному государству» — неформальным структурам, которые, по убеждению президента, препятствуют реализации его политического курса.
Параллельно администрация Трампа активизирует работу по развитию национальной ядерной программы. Недавно подписанный президентский указ предусматривает строительство десяти новых ядерных реакторов на территории страны до 2030 года.