Трамп и Рубио задумали масштабные реформы Совета национальной безопасности

Американский президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио хотят преобразовать структуру Совета национальной безопасности, значительно сократив его аппарат и перераспределив полномочия. Согласно информации портала Axios, численность сотрудников СНБ будет уменьшена практически вдвое — с 350 до 175 специалистов.

При этом многие ключевые функции совета передаются Государственному департаменту и Министерству обороны, что, по замыслу инициаторов реформы, должно повысить эффективность работы этих ведомств. Источники в Белом доме поясняют, что данная реорганизация является частью более широкой кампании по противодействию так называемому «глубинному государству» — неформальным структурам, которые, по убеждению президента, препятствуют реализации его политического курса.