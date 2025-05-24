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24 мая, 03:26

Трамп и Рубио задумали масштабные реформы Совета национальной безопасности

Axios: Трамп и Рубио хотят реформировать Совет нацбезопасности США

Белый дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Белый дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Американский президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио хотят преобразовать структуру Совета национальной безопасности, значительно сократив его аппарат и перераспределив полномочия. Согласно информации портала Axios, численность сотрудников СНБ будет уменьшена практически вдвое — с 350 до 175 специалистов.

При этом многие ключевые функции совета передаются Государственному департаменту и Министерству обороны, что, по замыслу инициаторов реформы, должно повысить эффективность работы этих ведомств. Источники в Белом доме поясняют, что данная реорганизация является частью более широкой кампании по противодействию так называемому «глубинному государству» — неформальным структурам, которые, по убеждению президента, препятствуют реализации его политического курса.

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Параллельно администрация Трампа активизирует работу по развитию национальной ядерной программы. Недавно подписанный президентский указ предусматривает строительство десяти новых ядерных реакторов на территории страны до 2030 года.

Артём Гапоненко
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