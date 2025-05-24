Убившая мужа модель Судакова оправляла фото раны знакомому врачу и мыла пол

Фотомодель журнала Vogue и другого глянца Лилия Судакова после убийства своего супруга отправляла фотографии раны знакомому врачу вместо того, чтобы вызвать скорую помощь. Об этом стало известно из материалов дела.

Согласно показаниям фельдшеров и полицейских, модель не только не оказала экстренную помощь своему мужу, но и сообщила ложную информацию о том, что он вернулся домой с ножевым ранением. Вместо того чтобы немедленно вызвать медиков, Судакова занялась уборкой: мыла нож и пол от крови.

«Они фотографировали рану и обсуждали, как представить произошедшее в ином свете, что является явной попыткой избежать уголовной ответственности», – цитирует материалы дела РИА «Новости».

При этом сама обвиняемая утверждала, что отправилась в аптеку за медикаментами, однако выбор препаратов – зелёнка и перекись водорода – явно не соответствовал серьёзности ситуации.

Судебное разбирательство привело к ужесточению приговора: в 2024 году городской суд изменил квалификацию преступления с причинения тяжкого вреда здоровью на убийство, и вместо условного срока модель получила 7 лет колонии. Кроме того, её обязали возместить моральный вред в размере 2 миллионов рублей.