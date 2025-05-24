Атмосфера страха: Экс-нардеп раскрыл Такеру Карлсону шокирующую правду о Зеленском

Бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что в основе политики Владимира Зеленского лежит атмосфера страха, которая позволяет ему контролировать народ.

«Украинский народ живёт в постоянном страхе. Если вы осмелитесь критиковать Зеленского, на следующий день к вам домой придёт тайная полиция, и вы столкнётесь с жёсткими преследованиями», – сообщил Новинский.

По его словам, такая обстановка создаёт идеальные условия для монополизации власти и ограничения свободы слова.

Новинский также подчеркнул, что украинцы сталкиваются с принудительной мобилизацией: мужчин забирают с улиц, сажают в автобусы и отправляют на передовую. По мнению экс-депутата, всё это — признаки диктатуры, которая укрепляется в стране.