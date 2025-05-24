Мозамбик расследует нападение на российское судно «Атлантида»

Власти Мозамбика начали расследование инцидента с российским океанографическим судном у своих берегов. Об этом сообщила газета Club of Mozambique, ссылаясь на представителя правительства страны.

«Правительство Мозамбика объявило сегодня, что расследует нападение, которое имело место 10 мая, на российское океанографическое судно «Атлантида» в районе, где до сих пор активны террористические группировки», — сообщает издание.

После обстрела российскому судну пришлось сделать остановку в Мапуто перед тем, как отправиться в ЮАР.