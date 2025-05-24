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Регион
24 мая, 05:36

Россия выдала Камбодже банкира, укравшего 2 миллиона долларов

Генпрокуратура РФ выдала Камбодже бизнесмена, обвиняемого в вымогательстве

Россия экстрадировала в Камбоджу Хенг Ситхи, обвиняемого в вымогательстве. На родине мужчина украл 2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года Ситхи обманул свою жертву в Интернете и заставил перевести ему несколько миллионов долларов. После этого в Камбодже против Хенга было возбуждено уголовное дело. Однако мужчина решил скрываться от правоохранительных органов и улетел в Санкт-Петербург.

Мужчину задержали в Пулково. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

3 декабря 2024 года компетентные органы Камбоджи выдали ордер на арест обвиняемого, который был объявлен в розыск. Петербургский суд подтвердил обоснованность решения об экстрадиции. Гражданин Камбоджи Хенг Ситхи был передан камбоджийским властям в аэропорту Пулково при поддержке ФСИН и Интерпола.

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Ранее сообщалось, что задержанный в Таджикистане Тагаймурод Эмомов, разыскиваемый в России на протяжении 11 лет как крупный наркобарон, будет экстрадирован на территорию РФ. Эмомов обвиняется в организации масштабных поставок героина в Россию.

Обвиняемый из Камбоджи. Обложка © Telegram / Генпрокуратура России

Алиса Хуссаин
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