Россия выдала Камбодже банкира, укравшего 2 миллиона долларов

Россия экстрадировала в Камбоджу Хенг Ситхи, обвиняемого в вымогательстве. На родине мужчина украл 2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года Ситхи обманул свою жертву в Интернете и заставил перевести ему несколько миллионов долларов. После этого в Камбодже против Хенга было возбуждено уголовное дело. Однако мужчина решил скрываться от правоохранительных органов и улетел в Санкт-Петербург.

Мужчину задержали в Пулково. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

3 декабря 2024 года компетентные органы Камбоджи выдали ордер на арест обвиняемого, который был объявлен в розыск. Петербургский суд подтвердил обоснованность решения об экстрадиции. Гражданин Камбоджи Хенг Ситхи был передан камбоджийским властям в аэропорту Пулково при поддержке ФСИН и Интерпола.