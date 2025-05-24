Мужчина обнаружил у себя три неожиданных симптома и через две недели умер от рака

Отличавшийся отменным здоровьем и любовью к спорту житель Шотландии скончался от рака всего через две недели после постановки диагноза. 68-летний Ронни Хастон внезапно столкнулся с этим тяжёлым заболеванием, однако успел обнаружить три симптома, указывающее на недуг, сообщает Daily Mail.

Первые признаки появились примерно за две недели до обнаружения болезни. Мужчина жаловался на мышечную слабость, крайнюю утомляемость и проблемы с пищеварением. Состояние Ронни резко ухудшилось, и дочь экстренно доставила его в отделение неотложной помощи. Там врачи выявили критически высокий уровень кальция в крови и снижение функции почек. Дальнейшее обследование показало наличие миеломы – рака, поражающего лимфатическую и кроветворную системы.

«Он был в хорошей форме и здоров, у него не было никаких проблем со здоровьем. Это стало для нас всех настоящим шоком», — заявила дочь Ронни.

При ранней диагностике миеломы около 80% пациентов живут не менее пяти лет. Однако в случае с Ронни Хастоном ситуация была иной. Несмотря на это, врачи не давали пессимистичных прогнозов, а напротив, говорили о перспективах лечения, включающего химиотерапию и последующую трансплантацию стволовых клеток.

К сожалению, во время прохождения двух курсов химиотерапии у шотландца развилась опасная пневмония, которая спровоцировала полиорганную недостаточность, ставшую причиной смерти. Дочь Ронни, работающая медсестрой, заявила, что своевременное начало лечения, возможно, изменило бы исход, если бы врачи не затягивали с анализами на две недели.

Медики, в свою очередь, подчеркнули важность обращения внимания на симптомы, связанные с работой кишечника, а также на то, что многие люди склонны игнорировать сильную усталость и боли в спине до последнего момента.