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24 мая, 06:27

«Серьёзный прорыв»: В Совфеде оценили заявление Залужного о границах Украины

Сенатор Ковитиди назвала слова Залужного о границах Украины прорывом для Киева

Валерий Залужный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Валерий Залужный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Признание украинским послом в Великобритании Валерием Залужным, ранее занимавшим пост главкома ВСУ, невозможности восстановления Украины в прежних границах, знаменует собой значительный прорыв в осмыслении украинского кризиса. Об этом заявила экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«На Украине растёт осознание бесперспективности военного противостояния с Россией и заявление Залужного является этому подтверждением. Это заявлениесерьёзный прорыв в осознании происходящего представителями Украины», — сказала Ковитиди в беседе с РИА «Новости».

Сенатор при этом жёстко раскритиковала политику главы киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что тот, понимая невозможность возврата к прежним границам, лишь способствует ежедневным огромным жертвам.

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Напомним, ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в ходе форума отверг возможность для Незалежной вернуться к границам 1991 или 2022 года. Он заверил гостей, что не стоит надеяться на «чудо» и «большое счастье».

Мария Любицкая
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