Признание украинским послом в Великобритании Валерием Залужным, ранее занимавшим пост главкома ВСУ, невозможности восстановления Украины в прежних границах, знаменует собой значительный прорыв в осмыслении украинского кризиса. Об этом заявила экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«На Украине растёт осознание бесперспективности военного противостояния с Россией и заявление Залужного является этому подтверждением. Это заявление — серьёзный прорыв в осознании происходящего представителями Украины», — сказала Ковитиди в беседе с РИА «Новости».

Сенатор при этом жёстко раскритиковала политику главы киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что тот, понимая невозможность возврата к прежним границам, лишь способствует ежедневным огромным жертвам.