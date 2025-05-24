Суд отменил депортацию дагестанки Шоюбовой, чьи братья погибли в зоне СВО

Кассационный суд встал на сторону гражданки Азербайджана и этнической дагестанки, отменив решение о её выдворении из России, учитывая, что она потеряла двух братьев в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов в своём телеграм-канале.

«С радостью сообщаю, что история с выдворением Фатмы Шоюбовой… завершилась благополучно. Благодаря нашим совместным усилиям с рабочим аппаратом федерального уполномоченного кассационный суд отменил решение о её выдворении», — заявил Алхасов.

Омбудсмен напомнил, что решение по делу Фатмы Шоюбовой, гражданки Азербайджана дагестанского происхождения, ожидало решения с февраля. Женщина проживала и работала в Дагестане на основании патентов в течение нескольких лет, а также намеревалась получить российское гражданство. Трагическая гибель двух её братьев в зоне СВО в 2024 году и их похороны в Дагестане помешали ей вовремя продлить патент. Также у Шоюбовой двое сыновей, обучающихся в средних специальных учебных заведениях Дагестана. В январе Советский районный суд Махачкалы постановил выдворить её из России. Позднее решение было подтверждено Верховным судом Республики Дагестан.

Обеспокоенный ситуацией парламентарий обратился за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Благодаря вмешательству омбудсмена, направившей ходатайство в Пятый кассационный суд общей юрисдикции, постановление о выдворении Шоюбовой было отменено.