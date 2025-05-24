Детский рынок: Риэлтор из Ростова продавал детей своих возлюбленных в другие семьи

В декабре 2021 года в доме 27-летней Василисы Ступенко из Ростовской области появился солидный незнакомец. Представившись сотрудником опеки, он заявил об изъятии её 11-месячного сына Марка из-за плохих жилищных условий. Василиса, поверив обещаниям вернуть малыша, отдала его. Об этом сообщает Kp.ru.

Спустя полгода она наткнулась в соцсетях на фото своего сына у незнакомой женщины, Светланы Болосо из Екатеринбурга. Та называла себя матерью мальчика. Потрясённая Василиса немедленно обратилась в полицию.

Расследование показало: 24-летняя Светлана и 30-летний Вячеслав Болосо, отчаявшиеся иметь детей, буквально купили Марка за миллион рублей. Светлана инсценировала беременность и привезла ребёнка домой с поддельным свидетельством. Их «счастье» в соцсетях, где они делились снимками, и стало причиной разоблачения.

Организатором оказался 31-летний Николай Михай, бывший сожитель Василисы, который воспользовался её уязвимостью, ведь знал, что условия в её квартире оставляют желать лучшего. Роль лже-инспектора исполнил 28-летний Виктор Никонов, получивший за работу 100 тысяч рублей. Он забрал Марка и передал его Николаю для продажи.

Полиция быстро идентифицировала малыша по родимому пятну на ягодице. Марка вернули матери, а супруги Болосо и их сообщники были задержаны.

Однако Марк оказался не единственной жертвой. Через несколько дней после ареста Николая в самарское отделение полиции привели 4-летнего Костю. Другие «покупатели» запаниковали, узнав о задержаниях, и решили избавиться от детей.

Костя и его 8-летний брат Артём также стали жертвами Николая, который по той же схеме «изъял» их у 42-летней Кристины Мартыновой, своей бывшей сожительницы. Братьев продали в Ульяновске. Если Марка покупатели любили как родного, то Мартыновых ждала иная судьба: Артёма обнаружили у попрошайки на вокзале, его использовали как рабочую силу. Психика мальчика, осознававшего происходящее, серьезно пострадала, ему потребовалось лечение.