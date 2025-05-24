«Всегда на самом острие»: Путин поздравил «Комсомолку» с вековым юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил редакцию газеты «Комсомольская правда» с её столетним юбилеем. Ровно 100 лет назад, 24 мая 1925 года, вышел в свет первый номер этого издания. Он выразил искренние поздравления коллективу, ветеранам и многочисленным читателям издания, подчеркнув легендарный статус «Комсомолки».

По словам президента, он, как и миллионы людей, ценит газету за оптимизм, свежий взгляд и патриотическую позицию, за стремление быть рядом со своей страной и народом. Путин отметил, что в репортажах «Комсомолки» отражена столетняя история России, включая её достижения, триумфы, суровые испытания и невзгоды. На страницах издания публиковались выдающиеся публицисты, писатели и поэты, а газета вдохновляла энтузиастов и становилась движущей силой значимых начинаний.

«Ваши корреспонденты были всегда на самом острие, на месте событий: рассказывали читателям, как разворачивалась индустриализация страны, возводились ДнепроГЭС и Магнитка, Московский и Горьковский автозаводы, БАМ, другие крупнейшие инфраструктурные и промышленные гиганты», — подчеркнул президент.

Российский лидер особо выделил подвиг работников газеты в годы Великой Отечественной войны, их мужество и верность долгу, благодаря чему издание вело документальную летопись Победы и было удостоено ордена Отечественной войны I степени. Путин отметил, что и сегодня военные корреспонденты «Комсомолки» работают на передовой, рискуя жизнью, чтобы с первых дней специальной военной операции честно рассказывать о борьбе за будущее России и возрождении городов и посёлков Донбасса и Новороссии. Он выразил благодарность за профессионализм, поддержку волонтёрского движения, помощь фронту и мирным жителям, а также за внимание к подвигам российских солдат.

Президент указал, что журналисты «Комсомолки» всегда отличались вниманием к судьбам людей, их чувствам и устремлениям, стремлением к справедливости и правде, что придавало публикациям острый общественный характер. Он также отметил вклад Владимира Сунгоркина, который 25 лет руководил изданием, благодаря чему газета сохраняет популярность в России и республиках бывшего СССР.

В заключение президент подчеркнул, что, несмотря на солидный возраст, «Комсомольская правда» остаётся молодой и активной, успешно развивая проекты в социальных сетях, на радио и в интернете, осваивая цифровое пространство. Глава государства ещё раз поздравил коллектив с юбилеем и пожелал успехов.