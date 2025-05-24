В Тамбове завершилось расследование по делу о хищении 600 миллионов рублей

В Тамбове закончили расследовать дело о краже 600 миллионов рублей у оборонных предприятий. Главный подозреваемый арестован, а двум его помощникам предъявили обвинения. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.

Предполагается, что до апреля 2020 года житель Подмосковья 1973 года рождения создал преступную группу для хищения бюджетных средств. С 2020 по 2021 год, используя подконтрольные компании в Тамбовской, Воронежской, Тульской областях и Москве, он заключил госконтракты с четырьмя оборонными предприятиями и, получив авансы, не выполнил условия договоров, присвоив себе деньги.

«Расследование хищения у оборонных предприятий свыше 600 миллионов рублей завершили следователи в Тамбове... Организатор преступного сообщества содержится под стражей. Также обвинение в указанных противоправных деяниях предъявлено двум его сообщникам», — говорится в сообщении.

Общий ущерб, нанесённый различным организациям, составил более 600 миллионов рублей. Значительная часть этой суммы, а именно свыше 236 миллионов рублей, была похищена у тамбовского оборонного предприятия. Злоумышленник, организовавший аферу, пытался легализовать похищенные средства, переводя их на счета подконтрольных фирм и маскируя эти переводы под законные операции. Следствие расценило эти действия как отмывание преступных доходов.