Температурные качели: Москву ждёт 30-градусное пекло в конце мая и летний дождь в июне
Синоптик Ильин: Конец мая будет жарким, а в первой декаде июня пройдут дожди
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Московский регион готовится к аномально жаркому старту лета. По данным Александра Ильина из прогностического центра «Метео», первые дни июня принесут палящее солнце, раскалив воздух почти до 30 градусов Цельсия. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Однако зной не будет непрерывным. В середине первой декады ожидается кратковременная передышка: столбики термометров ненадолго опустятся в сопровождении дождей, но затем летнее тепло вновь вернётся, сказал синоптик.
Преддверие июня также обещает быть щедрым на солнечные дни, утверждает специалист. Уже к середине следующей недели воздух прогреется до +28 градусов. Единственной помехой станет небольшой ливень, прогнозируемый на 27 мая. После него температура временно снизится до комфортных 20-25 градусов, однако тепло быстро восстановит свои позиции.
Ранее россиянам рассказали, что лето 2025 года будет одним из самых жарких, а некоторые регионы ожидает настоящее температурное испытание. Однако затем синоптик опроверг эту информацию, объяснив, почему жителям РФ нечего опасаться.