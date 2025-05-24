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24 мая, 09:12

Ветеринар рассказал, как часто должна вылизываться здоровая кошка и когда это опасно

Ветеринар Шеляков: Если кошка часто вылизывается, это может указывать на стресс

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / PolinaBright

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / PolinaBright

Кошки считаются эталоном чистоплотности в животном мире, но может быть тревожным сигналом, если питомец начинает вылизываться слишком часто. Ветеринар Михаил Шеляков объяснил URA.ru, когда кошачья чистоплотность выходит за рамки нормы.

Сама привычка вылизываться у домашних кошек имеет глубокие эволюционные корни. В дикой природе эта особенность помогала им оставаться незаметными для добычи, маскируя собственный запах. Питомцы помнят свои корни: старательно закапывают лоток и усердно вылизываются после контакта, чтобы убрать посторонние ароматы. Поэтому не стоит удивляться, если ваш кот начинает приводить себя в порядок сразу после поглаживания — он не брезгует вами, а просто стремится сохранить свою природную «невидимость».

Привычка к тщательному вылизыванию — это инстинкт, помогающий маскировать запах. Поэтому кошка может привести себя в порядок даже после поглаживания. Однако, если усердный груминг доходит до залысин и ссадин, особенно на одном участке, это повод для визита к врачу.

Подобное поведение кошки часто указывает на:

  • Проблемы со здоровьем: кожные заболевания (экзема, дерматит), паразитарные (блохи, клещи, глисты) или грибковые инфекции, а также алопеция;
  • Стресс и тревога: реакция на переезд, появление нового члена семьи или отъезд хозяина;
  • Несбалансированный рацион: недостаток микроэлементов, влияющий на кожу и шерсть.

Корги: всё о собаке, описание породы, характер, сколько стоит щенок
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Ранее зоопсихолог рассказала, на какое время можно оставлять кошку одну дома. Если кошек несколько, то срок разлуки можно увеличить, ведь им будет уже не так тоскливо. Кроме того, успокоительные диффузоры с феромонами создадут комфортную атмосферу для хвостатых.

Владимир Озеров
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