Ветеринар рассказал, как часто должна вылизываться здоровая кошка и когда это опасно

Кошки считаются эталоном чистоплотности в животном мире, но может быть тревожным сигналом, если питомец начинает вылизываться слишком часто. Ветеринар Михаил Шеляков объяснил URA.ru, когда кошачья чистоплотность выходит за рамки нормы.

Сама привычка вылизываться у домашних кошек имеет глубокие эволюционные корни. В дикой природе эта особенность помогала им оставаться незаметными для добычи, маскируя собственный запах. Питомцы помнят свои корни: старательно закапывают лоток и усердно вылизываются после контакта, чтобы убрать посторонние ароматы. Поэтому не стоит удивляться, если ваш кот начинает приводить себя в порядок сразу после поглаживания — он не брезгует вами, а просто стремится сохранить свою природную «невидимость».

Привычка к тщательному вылизыванию — это инстинкт, помогающий маскировать запах. Поэтому кошка может привести себя в порядок даже после поглаживания. Однако, если усердный груминг доходит до залысин и ссадин, особенно на одном участке, это повод для визита к врачу.

Подобное поведение кошки часто указывает на: Проблемы со здоровьем: кожные заболевания (экзема, дерматит), паразитарные (блохи, клещи, глисты) или грибковые инфекции, а также алопеция;

кожные заболевания (экзема, дерматит), паразитарные (блохи, клещи, глисты) или грибковые инфекции, а также алопеция; Стресс и тревога: реакция на переезд, появление нового члена семьи или отъезд хозяина;

реакция на переезд, появление нового члена семьи или отъезд хозяина; Несбалансированный рацион: недостаток микроэлементов, влияющий на кожу и шерсть.