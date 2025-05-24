В Совфеде отреагировали на утверждение о сохранении юридической силы СССР
Сенатор Клишас: Россия считается официальным государством-правопреемником СССР
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Россия, как правопреемник СССР, исключает возможность признания Советского Союза действующим юридическим лицом. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он призвал всех сомневающихся обратиться к российской Конституции.
«Было бы странно считать Россию правопреемником СССР и закреплять данное положение в Конституции в 2020 году, полагая, что СССР все ещё существует», — приводит РБК слова сенатора.
Таким образом Клишас ответил на слова советника президента РФ Антона Кобякова, который заявил, что процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена. Поэтому, по его словам, с юридической точки зрения Советский Союз якобы до сих пор существует.