В Совфеде отреагировали на утверждение о сохранении юридической силы СССР

Россия, как правопреемник СССР, исключает возможность признания Советского Союза действующим юридическим лицом. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он призвал всех сомневающихся обратиться к российской Конституции.

«Было бы странно считать Россию правопреемником СССР и закреплять данное положение в Конституции в 2020 году, полагая, что СССР все ещё существует», — приводит РБК слова сенатора.