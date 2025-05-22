В Кремле прокомментировали дискуссию об изменениях в Конституции России
Песков затруднился прокомментировать предложения об изменениях в Конституции РФ
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В настоящее время трудно комментировать предложения о внесении изменений в Конституцию России, так как непонятно, о чём именно идёт речь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь трудно что-то сказать, нужно понимать конкретно, о чём идёт речь. Такого понимания пока нет», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой высказал мнение, что России предстоят более значительные изменения в Конституцию, чем те, которые были внесены в 2020 году. Он отметил, что за последние три десятилетия РФ пыталась адаптировать ряд зарубежных правовых практик, стремясь соответствовать так называемым «мировым стандартам», которые на самом деле являются западными. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в ответ призвал сначала «пожить» по действующей редакции конституции.