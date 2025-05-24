Названо число украинцев, приехавших в Россию с начала 2025 года
РИА «Новости»: За 1-й квартал 2025 года в РФ въехали свыше 5000 граждан Украины
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В 2024 году свыше пяти тысяч украинских граждан прибыли в Российскую Федерацию. Об этом свидетельствуют статистические сведения, которыми располагает РИА «Новости». Преимущественной целью их въезда были частные визиты, тогда как количество тех, кто заявил о туристических целях, составило всего 21 человек.
Из 5427 украинских граждан, въехавших в Россию в течение первого квартала 2025 года, подавляющее большинство (5129 человек) прибыли по личным делам. Остальные цели визитов распределились так: 186 человек — деловые поездки, 55 — трудоустройство, 27 — учёба, 21 — туризм, 9 — транзит.
Из числа прибывших украинцев в этот период, почти 5 тысяч воспользовались авиаперелётами. 405 человек прибыли на автомобилях, а 26 — пересекли границу пешком.
Ранее сообщалось, что масштабный проект по депортации, разрабатываемый администрацией Дональда Трампа, предусматривал высылку сотен тысяч мигрантов из Соединённых Штатов. В число тех, кого планировалось выдворить, входило свыше 200 тысяч выходцев из Украины.