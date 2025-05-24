Звезда «Дневников вампира» сказала «да» арт-эксперту из Принстона

Звезда сериалов «Дневники вампира» и «Древние» Фиби Тонкин вышла замуж за своего избранника — арт-эксперта Бернарда Лагранжа. Первым о свадьбе сообщил Vogue, опубликовав репортаж с торжества.

После официальной церемонии новоиспечённые супруги и гости отправились на приём в нью-йоркский Eleven Madison Park. Там актриса появилась уже в новом наряде — дизайнер Магда Бутрим сшила платье специально для Фиби.

«Огромное спасибо Chanel за то, что воплотили в жизнь свадебное платье моей мечты», — поделилась Фиби в соцсетях.

Поздравить пару приехали звёздные друзья: Нина Добрев, Клэр Холт, Марго Робби, Аннабель Уоллис и Эйса Гонсалес. Жених — выпускник Принстона, изучал историю искусств и сейчас работает на одном из крупных аукционов.