Звезда «Дневников вампира» сказала «да» арт-эксперту из Принстона
Vogue: Актриса Фиби Тонкин вышла замуж за Бернанда Лангранжа
Актриса Фиби Тонкин вышла замуж за Бернанда Лангранжа. Обложки © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ phoebejtonkin
Звезда сериалов «Дневники вампира» и «Древние» Фиби Тонкин вышла замуж за своего избранника — арт-эксперта Бернарда Лагранжа. Первым о свадьбе сообщил Vogue, опубликовав репортаж с торжества.
После официальной церемонии новоиспечённые супруги и гости отправились на приём в нью-йоркский Eleven Madison Park. Там актриса появилась уже в новом наряде — дизайнер Магда Бутрим сшила платье специально для Фиби.
«Огромное спасибо Chanel за то, что воплотили в жизнь свадебное платье моей мечты», — поделилась Фиби в соцсетях.
Поздравить пару приехали звёздные друзья: Нина Добрев, Клэр Холт, Марго Робби, Аннабель Уоллис и Эйса Гонсалес. Жених — выпускник Принстона, изучал историю искусств и сейчас работает на одном из крупных аукционов.
Ранее стало известно, что автор книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит умерла на 67-м году жизни. Писательница более десяти лет боролась с тяжёлым аутоиммунным заболеванием. Несмотря на болезнь, она продолжала писать и успела завершить три новых книги, которые пока не были опубликованы.