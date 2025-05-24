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24 мая, 09:31

Звезда «Дневников вампира» сказала «да» арт-эксперту из Принстона

Vogue: Актриса Фиби Тонкин вышла замуж за Бернанда Лангранжа

Актриса Фиби Тонкин вышла замуж за Бернанда Лангранжа. Обложки © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ phoebejtonkin

Актриса Фиби Тонкин вышла замуж за Бернанда Лангранжа. Обложки © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ phoebejtonkin

Звезда сериалов «Дневники вампира» и «Древние» Фиби Тонкин вышла замуж за своего избранника — арт-эксперта Бернарда Лагранжа. Первым о свадьбе сообщил Vogue, опубликовав репортаж с торжества.

После официальной церемонии новоиспечённые супруги и гости отправились на приём в нью-йоркский Eleven Madison Park. Там актриса появилась уже в новом наряде — дизайнер Магда Бутрим сшила платье специально для Фиби.

«Огромное спасибо Chanel за то, что воплотили в жизнь свадебное платье моей мечты», — поделилась Фиби в соцсетях.

Поздравить пару приехали звёздные друзья: Нина Добрев, Клэр Холт, Марго Робби, Аннабель Уоллис и Эйса Гонсалес. Жених — выпускник Принстона, изучал историю искусств и сейчас работает на одном из крупных аукционов.

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Ранее стало известно, что автор книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит умерла на 67-м году жизни. Писательница более десяти лет боролась с тяжёлым аутоиммунным заболеванием. Несмотря на болезнь, она продолжала писать и успела завершить три новых книги, которые пока не были опубликованы.

Милена Скрипальщикова
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