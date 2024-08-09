Звезда сериала "Постучись в мою дверь в Москве" Лиана Гриба впервые вышла замуж

Российская актриса Лиана Гриба, получившая широкую известность за главную роль в отечественной адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь", в первый раз вышла замуж. Супругом 26-летней артистки стал коллега по съёмочному цеху Артём Губин, которого россияне знают по "Молодёжке" и "Триггеру".

Пара обменялась кольцами и связала себя узами брака в одном из столичных загсов 8 августа. На кадрах с торжественной церемонии видно, что молодожёны не скрывают эмоций от долгожданного события. Образ невесты с длинной фатой и платьем с корсетом дополнен букетом белых калл. Классическому маршу Мендельсона звёзды предпочли "Птичку" HammAli & Navai.

Молодожёны в загсе. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / grib_liana