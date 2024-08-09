Звезда сериала "Постучись в мою дверь в Москве" Лиана Гриба впервые вышла замуж
Российская актриса Лиана Гриба, получившая широкую известность за главную роль в отечественной адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь", в первый раз вышла замуж. Супругом 26-летней артистки стал коллега по съёмочному цеху Артём Губин, которого россияне знают по "Молодёжке" и "Триггеру".
Пара обменялась кольцами и связала себя узами брака в одном из столичных загсов 8 августа. На кадрах с торжественной церемонии видно, что молодожёны не скрывают эмоций от долгожданного события. Образ невесты с длинной фатой и платьем с корсетом дополнен букетом белых калл. Классическому маршу Мендельсона звёзды предпочли "Птичку" HammAli & Navai.
Молодожёны в загсе. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / grib_liana
По завершении официальной части торжества Гриба и Губин отправились на фотосессию, организованную в неформальном стиле у бассейна. Ради красивых кадров звезда "Молодёжки" даже прыгнул "щучкой" в воду, восхитив неожиданным поступком "русскую Эду".
Напомним, что в декабре 2023 года Гриба оказалась в центре скандала с участием Елены Ерёменко — супруги "русского Серкана Болата" Никиты Волкова. Девушки устроили драку на вечеринке, поспорив о чувствах исполнителя главной роли в сериале "Постучись в мою дверь в Москве".
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / grib_liana