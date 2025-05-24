Кто понял жизнь, тот не спешит: Эксперты объяснили полезность «черепашьего лайфстайла»
«Черепаший лайфстайл» и неспешный темп жизни снижает тревожность
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Концепция «черепашьего лайфстайла» набирает обороты, предлагая философию неторопливого бытия. Эта практика способствует сохранению ментальной стабильности и благотворно влияет на физическое самочувствие. Константин Южный и Роман Прилипко, создатели приложения ChallengeGo, в беседе с РИАМО объяснили, чему мы можем научиться у этих мудрых рептилий, познавших истинный дзен.
«Черепахи никуда не торопятся, но живут устойчиво и долго. В наше время такая расслабленность — это почти вызов. Но именно такой неспешный темп жизни снижает тревожность и улучшает контакт со своим телом и мыслями», — считают эксперты.
Когда мы следуем своему внутреннему ритму, а не навязанному суетливой реальностью, улучшаются и телесные параметры: пульс выравнивается, дыхание становится ровным, а мышечное напряжение уходит.
Начните с осознанной прогулки — она универсальна и доступна каждому. Такая неспешная ходьба может стать своего рода медитацией. Сосредоточьтесь на том, как пятка и подушечки пальцев касаются земли. Дышите глубоко и равномерно, наблюдая за процессом без лишнего контроля. Отложите смартфон хотя бы на десять минут, чтобы замечать приятные мелочи вокруг: зелень листвы, плывущие облака, мимо проходящих животных.
Помните, что черепахи не хватают еду на ходу и не тянутся к фастфуду. Они вдумчиво и неторопливо смакуют каждый кусочек, превращая трапезу в особый ритуал. Возьмите с них пример.
Для ментального благополучия крайне важно научиться психологически замедляться. Эти рептилии носят свой дом с собой. Для нас это может быть уютный плед, любимый напиток, расслабляющая ванна или любой другой ритуал умиротворения. Помните сказку, где черепаха обошла зайца? Она двигалась в собственном темпе, не поддаваясь суете гонки.
Возможно, спокойствие черепах помогает им продлевать свою жизнь. Ранее старейшая в мире британка рассказала, что прожила до 115 лет благодаря тому, что спокойно и уравновешенно воспринимала все свои взлёты и падения.